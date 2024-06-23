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Казахстан взял еще одну лицензию на Олимпиаду в Париже

Казахстан взял еще одну лицензию на Олимпиаду в Париже
©depositphotos.com/Piter2121

Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов успешно выступил на квалификационном турнире в Будапеште (Венгрия), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен дошел до финала в дисциплине "скорость".

В решающем противостоянии он уступил У Пэну из Китая. Таким образом, он отметился серебряной наградой.

Отметим, что отборочная серия предусматривала два турнира. Первый прошел в Шанхае (Китай).

Для того чтобы отобраться на Олимпиаду необходимо было успешно выступить на двух этапах и набрать в сумме очки, которые бы позволили взять квоту.

Маймуратов в общем зачете стал третьим и завоевал олимпийскую путевку. 

Добавим, что в плей-офф выступил еще Ришат Хайбуллин. Он дошел до 1/4 финала.

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Метки:
Олимпиада-2024

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