Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

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"Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан", - говорится в сообщении Министерства культуры и спорта.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.
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