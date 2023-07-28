Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

Казахстан получил приглашение на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан", - говорится в сообщении Министерства культуры и спорта.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.