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Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже
©Olympics.com

Казахстан получил приглашение на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан", - говорится в сообщении Министерства культуры и спорта.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

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Метки:
Олимпиада Казахстан

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