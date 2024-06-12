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Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024
©kazsports.kz

Лидер национальной сборной по настольному теннису Кирилл Герасименко получил лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Он добился этой возможности, участвуя во многих рейтинговых турнирах и набирая регулярные необходимые очки. Сегодня в обновленном рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF) он занял первое место среди игроков, не имеющих путевку на азиатском континенте.

Отметим, что для Герасименко это будет уже третья Олимпиада в его карьере. Ранее Кирилл представлял страну на играх в Рио и Токио. В столице Франции соревнования по этому виду спорта пройдут с 27 июля по 10 августа.

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Метки:
Олимпиада-2024 теннис настольный

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