В Токио отказались от массового просмотра Олимпиады

Власти Токио приняли решение полностью отказаться от организации зон для массового просмотра соревнований Олимпийских игр, чтобы снизить риск распространения коронавируса, сообщает Р-Спорт со ссылкой на губернатора Токио Юрико Коикэ.
"Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей, - сказала Коикэ. - С другой стороны, мы будем шире использовать Интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу Игр".
Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа. Принято решение, что Игры пройдут без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках ожидается в июне.
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