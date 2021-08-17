"Стоит над этим задуматься". Карими - о состоянии залов в Казахстане, цели на Игры-2024 и своей главной мечте

Казахстанский гимнаст Милад Карими не смог стать призером Олимпиады-2020 в Токио, но рассчитывает, что на следующих Играх сможет также попасть в финал и побороться за медаль. Еще он надеется, что в стране будет открываться больше залов, поскольку гимнастика, на его взгляд, основа всех видов спорта.

"На самом деле есть проблемы с манежами, так как в Казахстане только два хороших зала - это в Алматы. В основном здесь тренируется сборная, поскольку здесь более-менее получше оборудование, чем в других регионах.

В гимнастике есть такая случайность, когда что-то срывается или ломается. Я не выставлял это видео в качестве показа, как все плохо у нас в гимнастике. Я не ожидал такого ажиотажа, не прямо так все плохо. Но стоит над этим задуматься, так как перекладина ломалась примерно четыре раза. Примерно раз в год перекладина срывалась и на мне перекладина срывалась. В Корее я был на спортивной базе, там очень много комплексов, реально нажимаешь на кнопку и поднимается платформа, то есть не надо маты таскать, зал будущего, наверное.

По поводу зала есть мечта с детства. Я хотел бы, чтобы в Казахстане больше залов открывалось, больше детей тренировалось, потому что гимнастика - это основа всех видов спорта.

Сейчас после Олимпийских игр надо немного отдохнуть, восстановиться. Подали документы и в скором времени полетим мы в Италию на восстановительный сбор.

На следующей Олимпиаде, я думаю, сделаю большой запас сложности, чтобы в случае малейшей ошибки я мог также спокойно попадать в финал и бороться за медаль", - приводит его слова "Студия 7".

Напомним, что в Токио-2020 в дисциплине "перекладина" Карими набрал 11.266 балла и стал последним в финале. "Золото" завоевал японец Даики Хасимото (15,066 балла), серебряным призером стал хорват Тин Србич (14,900), а бронзовым - россиянин Никита Нагорный (14,533).

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