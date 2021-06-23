Стали известны обладатели олимпийских лицензий от сборной Казахстана по дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала список спортсменов, прошедших олимпийскую квалификацию. Казахстан на Играх в Токио будет представлен шестью дзюдоистами, сообщает Olympic.kz.

Отбор в данном виде спорта проводился по рейтинговой системе.

В течение трех лет спортсмены с пяти континентов, представляющие 110 стран, включая Японию как страну-хозяйку, соревновались, чтобы заслужить право выступать на олимпийской арене. В распределении квот использовалась итоговая сумма в олимпийском рейтинге.

Квалификационный период, который первоначально планировалось завершить в июне 2020 года, был продлен до июня 2021 года, завершившись сразу после чемпионата мира в Венгрии. После подсчета всех очков, завоеванных участниками Мирового тура по дзюдо, стал известен итоговый список спортсменов.

По итогам отборочного процесса в команде Казахстана лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио получили шесть дзюдоистов.

При этом в каждой весовой категории в рамках ОИ может выступить только один представитель сборной. В том случае, когда у одной страны в весовой категории квалифицировалось несколько спортсменов, участник Игр будет определяться тренерским штабом и Национальной федерацией.

У казахстанской команды по рейтингу на ОИ отобрались Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев (оба в весе до 60 килограммов), Елдос Жумаканов и Ерлан Серикжанов (оба в категории до 66 килограммов), Жансай Смагулов (до 73 килограммов), Ислам Бозбаев (до 90 килограммов), Отгонцэцэг Галбадрах (до 48 килограммов). Дидар Хамза (до 81 килограмма) квалифицировался по континентальной квоте.

"Путевки в дзюдо распределяются по рейтинговой системе. В каждом весе на Играх выступят по 18 спортсменов. Отбор начал проводиться с 25 мая 2018 года.

В каждой категории от страны может соревноваться только один атлет. У нас в некоторых весах несколько претендентов. Возможность проявить себя будет у того, у кого больше рейтинговых очков. Такая ситуация у нас в мужских весах до 60 и 66 килограммов.

Итоговый состав будет определен в ближайшее время", - озвучил главный тренер Галымжан Жылгелдиев.

Добавим, что на ОИ-2020 386 спортсменов разыграют в общей сложности 15 комплектов медалей: по семь у мужчин и женщин. Еще один отведен на командные соревнования.

На прошлой Олимпиаде-2016 в Рио Казахстан представили также шесть дзюдоистов.

На данный момент Казахстан завоевал 82 лицензии в 28 видах спорта.

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