На Олимпиаде в Токио выступит трансгендерная штангистка

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио, сообщают РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, Новую Зеландию в соревнованиях по тяжелой атлетике представят пять спортсменов - Кана Эндрюс-Наху (женщины, весовая категория до 87 килограммов), Хаббард (женщины, свыше 87 килограммов), Меган Сигнал (женщины, до 76 килограммов), Дэвид Лити (мужчины, свыше 109 килограммов), Кэмерон Мактаггарт (мужчины, до 81 килограмма). Для всех тяжелоатлетов Олимпиада в Токио будет дебютной в их карьере.

"Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне столь многие новозеландцы, - сказала Хаббард. - Когда три года назад я сломала руку на Играх Содружества, мне сообщили, что моя спортивная карьера, вероятно, подошла к концу. Но ваша поддержка несла меня сквозь тьму".

Лорел Хаббард 43 года, до трансгендерного перехода она носила имя Гэвин Хаббард. Хаббард завоевала "серебро" на чемпионате мира-2017, победила на Тихоокеанских играх-2019.

Как отмечается на сайте НОК Новой Зеландии, Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), в том числе критерии IWF для спортсменов, которые осуществили трансгендерный переход.

Олимпийские игры в Токио пройдут 23 июля - 8 августа.

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