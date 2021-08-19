Казахстан пытался переманить выигравшего серебро Олимпиады-2020 кыргызстанца. Известны детали

Казахстан пытался переманить кыргызстанского борца греко-римского стиля Акжола Махмудова, завоевавшего серебро на прошедших в Токио летних Олимпийских играх-2020. Об этом "Sputnik Кыргызстан" рассказал отец спортсмена Мухамед Махмудов.

- Говорили, что известный казахстанский борец, глава Азиатского мира борьбы Даулет Турлыханов хотел забрать Акжола в Казахстан, обещал ему большую стипендию и квартиру и обращался непосредственно к вам. Это правда?

- Нет. Даулет Турлыханов лично мне ничего не говорил. Но поступали предложения от федераций Алматинской и Шымкентской областей. Алматинцы обещали Акжолу трехкомнатную квартиру, стипендию в три тысячи долларов, мне - работу с хорошей зарплатой, а двум другим сыновьям гарантировали хорошие условия для тренировок.

Были предложения и из Турции. Мне лично ничего не говорили, но через посредников Акжолу предлагали бороться за честь этой страны. Обещали платить 200 тысяч долларов. Это было еще в 2017 году.

Однако у Акжола сильно развито чувство патриотизма. Сын говорит, что любит родину и ни за какие деньги отсюда не уедет, - сказал Мухамед Махмудов.

Акжолу Махмудову, выступающему в весовой категории 77 килограммов, 22 года. В финале Олимпиады он проиграл венгру Тамашу Лоринцу. Сообщалось, что за серебро Токио-2020 он получит от государства семь миллионов сомов (около 62 тысяч долларов).

В 2017 году он был признан чемпионом Азии среди молодежи и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В 2018 году он стал чемпионом Азии среди взрослых и завоевал серебряную медаль Азиатских игр. В том же году он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

В 2021 году Махмудов выиграл чемпионат Кыргызстана, выиграл золотую медаль Олимпийского квалификационного турнира в Алматы, получив путевку на Олимпийские игры.

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