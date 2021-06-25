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Исторический рекорд. На Олимпиаде в Токио выступят шесть теннисистов от Казахстана

Исторический рекорд. На Олимпиаде в Токио выступят шесть теннисистов от Казахстана
Фото: ФТК©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Международная федерация тенниса подтвердила, что еще два представителя Казахстана получили право сыграть на Олимпиаде в Токио - Андрей Голубев и Михаил Кукушкин, сообщает пресс-служба ФТК.

Ранее лицензии в Токио уже были у дебютантов Олимпиад - Александра Бублика, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, а также Ярославы Шведовой, для которой предстоящие Игры станут уже третьими в карьере.

До этого в предыдущие годы казахстанские теннисисты завоевывали на Олимпийские игры только четыре лицензии.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Голубев Андрей Кукушкин Михаил Бублик Александр Рыбакина Елена Путинцева Юлия Шведова Ярослава

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