Исторический рекорд. На Олимпиаде в Токио выступят шесть теннисистов от Казахстана

Международная федерация тенниса подтвердила, что еще два представителя Казахстана получили право сыграть на Олимпиаде в Токио - Андрей Голубев и Михаил Кукушкин, сообщает пресс-служба ФТК.
Ранее лицензии в Токио уже были у дебютантов Олимпиад - Александра Бублика, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, а также Ярославы Шведовой, для которой предстоящие Игры станут уже третьими в карьере.
До этого в предыдущие годы казахстанские теннисисты завоевывали на Олимпийские игры только четыре лицензии.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!