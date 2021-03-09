Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио - СМИ

Власти Японии намерены не пускать зарубежных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио, передает агентство Kyodo News.

Такие меры принимаются для предотвращения распространения коронавируса. Ожидается, что окончательно вопрос о допуске иностранных зрителей будет решен до конца марта. А в апреле будет объявлено, какое количество болельщиков будут пускать на спортивные арены.

Отмечается, что число заболевших в Токио достигло двух с половиной тысяч человек, и страна прикрывает двери для туристов. При этом перенос ОИ-2020 на год привел к росту затрат и теперь они составляют 15 миллиардов долларов.

25 марта состоится церемония старта эстафеты олимпийского огня в Японии - она также пройдет без зрителей.

Напомним, Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии коронавируса. Теперь она состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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