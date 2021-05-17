Более 80 процентов японцев выступают за отмену или перенос Олимпиады-2020 в Токио

Около 83 процентов японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио, передает РИА Новости со ссылкой на исследования газеты "Асахи".

Напомним, Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа.

За проведение Олимпийских и Паралимпийских игр выступают лишь 14 процентов опрошенных японцев. За отмену Игр - 43 процента, за повторный перенос - 40 процентов. По сравнению с предыдущим опросом, когда сторонников проведения Игр насчитывалось 28 процентов, их число сократилось вдвое.

Более двух третей респондентов - 73 процента - считают кабинет министров во главе с Есихидэ Сугой неспособным провести декларируемые им "безопасные и спокойные соревнования". Среди них число противников Игр достигает 93 процента: 53 процента за отмену, 40 - за перенос. За проведение Игр выступили всего 6 процентов. Но даже среди тех, кто считает идею проведения безопасных Игр осуществимой (от общего числа таких всего 20 процентов), за перенос выступают 42 процента, а за проведение этим летом - 39.

Опрос проводился методом случайной компьютерной выборки 15 и 16 мая по телефону. Участие в нем приняли 1527 человек.

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