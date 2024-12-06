В МОК озвучили судьбу IBA и бокса на Олимпиаде

Президент МОК Томас Бах подтвердил, что Международная ассоциация бокса (IBA) лишена возможности получить признание Олимпийского комитета, что ставит под угрозу участие бокса в олимпийской программе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

В июне 2023 года сессия МОК проголосовала за исключение IBA из олимпийского движения. Организацию боксерских соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже взяло на себя специально созданное подразделение МОК.

"Все в руках национальных боксерских федераций - хотят ли они дать возможность спортсменам бороться за олимпийские медали или нет. Мы видим шаги некоторых федераций. Когда придет время, нам предстоит дать признание какой‑либо международной федерации. Сейчас все выглядит так, что это может быть World Boxing, нужно понять, соответствуют ли они критериям. Ясно, что ей не может стать IBA, эта история закончена по ряду причин, о которых вы знаете", - сказал Бах на пресс‑конференции по итогам исполкома МОК.

На фоне этого была основана альтернативная организация World Boxing, объединившая национальные федерации, покинувшие IBA.