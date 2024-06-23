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Новости спорта Олимпиада
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В Казахстане отметили международный олимпийский день

В Казахстане отметили международный олимпийский день
©olympic.kz

Сегодня, 23 июня, во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. Казахстан стал частью масштабного события в 31-й раз, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz

В честь празднования особой даты Национальный Олимпийский комитет Казахстана провел ряд мероприятий, подчеркивающих основные ценности праздника и Олимпийского движения. 

"Международный Олимпийский день на протяжении многих лет объединяет людей во всем мире едиными эмоциями и стремлением к победам. Как мы любим говорить в НОК - все чемпионы родом из детства, поэтому этот спортивный праздник мы обязательно проводим в кругу детей – наших будущих чемпионов. В Казахстане большое количество примеров и героев, у которых исполнились самые смелые детские мечты, связанные со спортом. 

Благодарю всех, кто с нами провел этот праздничный день.  

От имени Национального Олимпийского комитета, от имени президента нашего НОК Геннадия Головкина я поздравляю всех с Олимпийским днем",- озвучила генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева. 

Вклад каждого региона в развитие спорта в стране был отмечен в серии специальных материалов, в которых мы рассказывали о многочисленных спортивных героях и успехах каждой области Казахстана. 

Первым же мероприятием в рамках празднования Международного Олимпийского дня стала тожественная церемония передачи костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в Фонд Национального музея РК. В уникальных нарядах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова. 

Основная праздничная программа состоялась в Астане. В течение нескольких дней жители и гости столицы могли принять участие в различных спортивных мероприятиях, став часть глобального празднования Международного Олимпийского дня. Всего в этих мероприятиях приняли участие более 1000 человек.

20 июня "Барыс Арена" приняла юношеский турнир по водному поло.  В нем приняли участие 15 команд: 11 у юношей 2013 г.р. и 4 у девушек 2011 г.р. Матчи проходили на протяжении нескольких дней. Финальная игра среди юношей состоялась 20 июня. За "золото" турнира бились команды Астаны и Кокшетау. Победу в итоге одержали столичные ватерполисты. Спортсмены из Кокшетау завершили выступление с "серебром". Третий результат показала Западно-Казахстанская область. Награждение юных ватерполистов провел олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. 

22 июня были проведены соревнования по интерактивному хоккею, в которых выступили четыре команды из столицы Казахстана: Астана-1, Астана-2, "Номад" и "Бригантина". Уникальность данного турнира заключалась в формате состязаний. Он предусматривал два этапа: матчи по хоккею на игровых приставках и хоккей с шайбой в формате кросс-айс.

В итоге первое место заняла команда "Номад". "Астана-2" завершила турнир на втором месте. Третьими стали спортсмены из "Астаны-1". Четвертый результат показала "Бригантина". Развитие интерактивного хоккея очень перспективно, ведь соревнование предусматривает участие инклюзивных детей. Они могут усилить свою команду в качестве киберспортсменов, а их товарищи будут добывать очки на льду.

200 юных спортсменов стали участниками специальных соревнований по плаванию ISwim, которые прошли 23 июня в открытом бассейне в столичном Центральном парке. В заплывах свои навыки показали спортсмены возрастом от 7 до 16 лет. 

Сегодня, 23 июня, любой желающий мог стать частью большого праздника в Триатлон-парке, где состоялись основные мероприятия дня. Спортивная программа предусматривала турниры по триатлону и баскетболу 3х3. 

В триатлоне приняли участие более 250 участников. Затем в борьбу за памятные призы вступили баскетболисты. Наряду с этим для гостей состоялись показательные выступления по художественной гимнастике, брейкингу, таеквондо и боксу.

Открыли праздничную программу члены национальной команды Казахстана по брейкингу, показавшие на сцене свое мастерство. Показательными выступлениями по таеквондо и боксу отметились спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3. Грацию и силу продемонстрировали гимнастки детско-юношеской школы олимпийского резерва №1. 

Все участники спортивных мероприятий независимо от исхода соревнований получили сертификат участника Olympic Day, подписанные президентом МОК Томасом Бахом и главой НОК Казахстана Геннадием Головкиным, а также памятные призы и подарки.

И, конечно, в рамках празднования Международного Олимпийского дня стартовала традиционная акция "Рожденный в Олимпийский день". НОК и казахстанские олимпийцы поздравляют малышей, родившихся 23 июня.

В этом году подарки для новорожденных были заранее отправлены в 240 роддомов, расположенных во всех регионах Казахстана. Акция охватила 17 областей страны, а также три города: Астана, Алматы и Шымкент. Всего для малышей были подготовлены подарочные комплекты. Их получат детки, которые родились с 00:00 до 00:00 23 июня. 

Отметим, что в прошлом году в Олимпийский день на свет появились около 2000 детей. Количество новорождённых в 2024-м будет известно завтра. 

Напомним, Международный Олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Данный день был выбран в связи с тем, чтобы увековечить дату создания МОК - 23 июня 1894 года. Именно тогда энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом.

 

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Олимпиада

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