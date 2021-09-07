Призёра Олимпиады из Казахстана приговорили к трём годам колонии

В Павлодара суд вынес приговор казахстанскому борцу вольного стиля, бронзовому призёру Олимпийских игр Даулету Шабанбаю, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Спортсмен обвинялся по статье 380, части 4, пункту 1 Уголовного кодекса "Применение насилия к представителю власти, совершённое в отношении двух и более лиц".

15 декабря суд признал Даулета Шабанбая виновным. Ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что в сентябре этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил, а затем напал на патруль из трёх военнослужащих Нацгвардии. Конфликт произошёл после того, как они остановили Шабанбая вечером на улице и сделали замечание по поступившей жалобе.

Оттолкнув одного из военнослужащих, он пнул его, затем ударил в лицо начальника наряда, а после этого нанёс удар в глаз третьему солдату.

"В тот день (подсудимый - прим.) около 18:00 в кафе выпил два литра пива, потом бутылку водки. После вышел из кафе и пошёл гулять по городу. Потом снова пошёл в кафе, и тут его встретил патруль. Пройти в пункт полиции отказался, далее не помнит, что произошло. Но запомнил, что его скручивали сотрудники, а потом отвезли в пункт полиции", - сообщила судья, оглашая мотивировочную часть приговора. При вынесении приговора суд учёл, что на момент совершения правонарушения у спортсмена имелись непогашенные административные взыскания — за нарушение тишины и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Также судья вынесла частное постановление в адрес руководства департамента полиции Павлодарской области и прокуратуры, указав на существенные нарушения закона, допущенные на стадии досудебного расследования. Эти нарушения привели к ущемлению прав участников следственных действий и потерпевших, в том числе при проведении очных ставок. Отдельно отмечено, что был утерян диск с материалами осмотра места происшествия.

Приговор и частное постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в прениях гособвинитель просила назначить 42-летнему спортсмену четыре года лишения свободы, указывая на общественную опасность совершенного правонарушения.

Адвокат подсудимого просила не назначать ему лишение свободы, ссылаясь на его высокие спортивные достижения и положительную характеристику. Она также отметила, что у Шабанбая есть несовершеннолетние дети и пожилые родители, а сам он является единственным кормильцем семьи.

В ходе судебного разбирательства спортсмен полностью признал свою вину, но выступать в прениях отказался.

Напомним, спортивную карьеру мастер спорта международного класса по вольной борьбе Даулет Шабанбай завершил пять лет назад. Одним из его главных достижений стала бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, которую он получил лишь в 2022 году — после дисквалификации двух призёров соревнований за допинг.

