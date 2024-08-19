ММА тащат в олимпийскую программу: Рахмонов выиграет золото для Казахстана?

Одна из интересных тем, которую можно обсудить вокруг Олимпийских игр - это возможное включение в программу смешанных единоборств (ММА). В Казахстане это точно вызвало бы отклик, так как в стране высокий уровень интереса к боям и достаточно спортсменов. Корреспондент Vesti.kz оценил идею включения ММА в олимпийскую программу.

Еще два года назад президент UFC Дана Уайт, отвечая на вопросы фанатов, высказался о включении ММА в Олимпиаду. Он согласился, что этот вид спорта украсил бы Игры:

"Я думаю, что ММА уже сейчас должен быть олимпийским видом спорта. Заняться этим? Это не моя работа. Это не то, за что я хочу лично взяться. Я не настаиваю на этом. Но я согласен с тем, кто сказал, что ММА должен быть на Олимпиаде, да. Тем более, что одна из больших проблем, с которыми сейчас сталкивается Олимпиада - это зрительская аудитория. Вам нужны зрители? Включите ММА в олимпийскую программу", - сказал он.

С одной стороны, это действительно может заинтересовать аудиторию ММА, и тогда общий интерес к Олимпиаде будет выше. Но, в любом случае, это не гарантия успеха для организаторов.

Казахстанские болельщики наверняка ожидали бы больше медалей от отечественных спортсменов. В идеале они хотели бы видеть на Играх звезд уровня Шавката Рахмонова Асу Алмабаева . Но это крайне трудно представить.

Во-первых, у топовых бойцов со всего мира есть действующие контракты с различными организациями, как UFC. По договору, они не могут драться под эгидой других организаций. И вряд ли лиги отпустят своих бойцов на Олимпиаду, ведь это чревато травмами и, следовательно, вылетом спортсменов из строя на долгое время.

Во-вторых, бойцы дерутся не очень часто, в среднем два-три раза в год. И топовым файтерам будет очень сложно подстроить свой график так, чтобы они вышли на пик именно к Олимпиаде.

В-третьих, бойцы не могут драться каждый день или через день, ведь для этого придется сохранять вес. А они, как мы знаем, гоняют большое количество веса, а к бою могут восстановить порядка десяти килограммов. При олимпийском формате им придется либо драться в весовой категории выше, чтобы соревноваться в природном весе, либо не восстанавливаться после взвешивания и оставаться без энергии, что фактически нереально.

Поэтому если ММА и включат в олимпийскую программу, то это будет возможность для молодых бойцов-любителей. Как и в ситуации с боксом, это будет турнир не для профи, у которых есть большие контракты и обязательства перед другими организациями.

Кроме того, необходимо сделать более щадящий формат. Возможно, драться с защитной экипировкой и шлемом, а также сократить продолжительность боя до двух раундов. Это будут более комфортные условия, чтобы провести несколько поединков за неделю.

Но будет ли цениться золото Олимпиады по ММА в профессиональной карьере бойцов? Сказать сложно. Среди любителей и так проводятся чемпионаты мира, но на профи-уровне об этом мало говорится. Всех интересует именно карьера спортсмена среди профессионалов.

Если ММА появится на Олимпиаде в таком формате (а по-другому сделать будет почти невозможно), то это вряд ли принесет Играм большую разницу в повышении интереса. Потому что на Олимпиаде по ММА болельщиков смогут заинтересовать только имена, а они есть лишь у состоявшихся звезд, выступающих в топовых лигах мира. Эти звезды, как те же Рахмонов и Алмабаев, точно не поедут на Олимпиаду при таких раскладах.

С учетом того, что даже любительский бокс на Олимпиаде в последнее время сдает позиции, кажется, что будущего у ММА в олимпийской программе быть не может. По крайней мере, шансов на это очень мало.

Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).