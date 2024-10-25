Головкин приступил к спасению бокса на Олимпиаде

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с рабочим визитом посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США), передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках встречи были обсуждены ряд актуальных вопросов, касающихся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможности для сотрудничества между Казахстаном и США в области спорта.

В частности, акцент был сделан на теме олимпийской инфраструктуры и предлагаемых оргкомитетом условий для спортсменов. Глава НОК Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящие Игры станут важной вехой в спортивной истории и помогут укрепить международные спортивные связи. В свою очередь Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены.

"Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству",- отметил Геннадий Головкин.

В этом году Головкин получил должность в World Boxing - он стал председателем Олимпийской комиссии организации, созданной в апреле 2023 года. В настоящее время в нее входят национальные федерации 44 стран. Она была создана в качестве альтернативы IBA (Международная ассоциация бокса).

Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

МОК также заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028.