Алматы официально выбран местом проведения Азиатских игр-2029

Алматы назван местом проведения зимних Азиатских игр-2029, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Соответствующий документ в Милане (Италия) подписали президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии Его Высочество Шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани.

Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства.

Использование уже существующих объектов, а также имеющийся опыт проведения крупных спортивных событий, обеспечат рациональный и взвешенный подход к организации Игр.

Проведение Азиатских игр в Казахстане станет важным событием для страны и дополнительным импульсом для развития олимпийских видов спорта.

Отметим, что Казахстан уже имеет успешный опыт проведения крупных мультиспортивных событий. В 2011 году страна принимала зимние Азиатские игры, а в 2017-м в Алматы прошла Всемирная зимняя Универсиада.

Ранее право на проведение Азиатских игр 2029 года было предоставлено Саудовской Аравии, однако впоследствии принимающая сторона заявила о необходимости переноса сроков проведения Игр в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований.

