В Казахстане стартовало развлекательное шоу прогнозов на ЧМ-2022

Одновременно с чемпионатом мира по футболу в Катаре на телеграм-канале "Футбольный кружок" стартовало одноименное шоу прогнозов. Ежедневно на протяжении всего мундиаля команды популярных инфлюенсеров и авторитетных экспертов будут соревноваться в умении делать прогнозы и ставки на каждый матч турнира. Победителям достанется 1 миллион тенге от партнера шоу - букмекерской компании "Олимпбет".

В команду экспертов, полагающихся на опыт и знания, вошли: вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий, телеведущий и спортивный комментатор Нурсултан Курман, спортивный журналист и комментатор Ербол Каиров и шеф-редактор Vesti.kz Юлия Милова.

В команде инфлюенсеров, рассчитывающих на чутье и помощь гугла, играют: блогер-миллионник Нурлан Батыров, телеведущий и стендап-комик Фима Иванов, актер и продюсер Нуркен Иманкулов и вайнер и Youtube-ведущий Бекзат Елеусизов.

За прогнозами и достижениями участников можно начинать следить уже сегодня - своими мнениями об итогах матча-открытия чемпионата поделятся Игорь Шацкий и Нурлан Батыров.

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