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Определился первый финалист Кубка Стэнли

Определился первый финалист Кубка Стэнли
Фото: vicnews.com
Новости спорта Хоккей НХЛ
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"Монреаль" победил "Вегас" в шестом матче полуфинального Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал форвард Арттури Лехконен. 

Канадский клуб выиграл серию с общим счетом 4-2 и стал первым финалистом.

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