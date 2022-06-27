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Определился обладатель Кубка Стэнли

Определился обладатель Кубка Стэнли
©nhl.com

"Колорадо Эвеланш" победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:1. 

В составе победителей отличились Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33-я). У  проигравших шайбу забросил Стивен Стэмкос (4-я).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу команды "Колорадо", выигравшей почетный трофей впервые с 2001 года.

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Метки:
НХЛ Кубок Стэнли

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