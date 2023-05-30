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Новости спорта Хоккей НХЛ
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Определились финалисты Кубка Стэнли

Определились финалисты Кубка Стэнли
©НХЛ 

"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли, сообщают Vesti.kz.

В финале Западной конференции клуб выбил "Даллас".

В финале Кубка Стэнли команда из Невады встретится с "Флоридой". 

Финальная серия стартует 3 июня. 

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
НХЛ

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