Нападающий клуба НХЛ ударил судью кулаком во время матча

Форвард "Миннесоты" Брендон Бэддок ударил судью кулаком в лицо во время драки с хоккеистом "Далласа" Джерадом Росбургом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ проходила в Далласе и завершилась со счетом 5:2 в пользу "Миннесоты".

Отметим, что ворота хозяев защищал воспитанник казахстанского хоккея Антон Худобин. В Северную Америку он переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".

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