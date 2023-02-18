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В матче НХЛ предотвратили схватку двух голкиперов. Зато подрались другие (Видео)

В матче НХЛ предотвратили схватку двух голкиперов. Зато подрались другие (Видео)
©Кадр из видео

"Анахайм" принимал на своем льду "Лос-Анджелес" в рамках Национальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3. При этом на льду было очень жарко, в одном из моментов вратари обеих команд - Феникс Копли из "Лос-Анджелеса" и Джон Гибсон из "Анахайма" - едва не схлестнулись в кулачном бою, что свойственно для хоккея, но судьи предотвратили их драку.

После этой игры "Лос-Анджелес" с 69 очками расположился на четвертом месте в таблице Западной конференции, в которой "Анахайм" (40) находится на предпоследней, 15-й строчке.

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Метки:
НХЛ Хоккей

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