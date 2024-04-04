Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей НХЛ
Комментарии

Массовая драка на 1-й секунде открыла матч НХЛ: видео

Массовая драка на 1-й секунде открыла матч НХЛ: видео
©Кадр из видео

Необычный инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилз", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Сразу после стартового вбрасывания шайбы хоккеисты обеих команд устроили массовую драку на льду.

По итогам инцидента восемь человек заработали матч-штрафы (по четыре с каждой стороны). Со стороны "Рейнджерс" в раздевалку отправили защитников Джейкоба Трубу и К'Андре Миллера, а также форвардов Баркли Гудроу и Ремпе. У "дьяволов" удалились защитники Макдермид, Джон Марино и Кевин Баль, а также форвард Крис Тирни.

Такое событие между командами повторилось спустя 12 лет. В марте 2012 года "Рейнджерс" и "Дэвилз"точно так же начали игру "регулярки".

Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Рейнджерс", которые идут на первой строчке Восточной конференции и имеют 106 очков. "Дьяволы" на 13-й строчке с 76 очками в активе.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Массовая драка НХЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:50
НХЛ
©Кадр из видео Массовая драка на 1-й секунде открыла матч НХЛ: видео
Сегодня , 10:35
НХЛ
©nhl.com Российский хоккеист вошел в историю НХЛ
14 марта, 16:19
НХЛ
©instagram.com/nicha43 Российский хоккеист головой забил победный гол в НХЛ
23 января, 14:19
НХЛ
©nhl.com Малкин забил курьезный автогол в пустые ворота: видео
28 декабря, 12:52
НХЛ
©instagram.com/arizonacoyotes/ Сенсация в НХЛ: клуб сделал камбэк с 0:4 и вырвал победу, а вратарь устроил истерику
24 декабря, 12:02
НХЛ
©instagram.com/dallasstars/ Что это было? Клуб НХЛ вырвал победу, проигрывая за 13 секунд до конца матча
20 декабря, 15:01
НХЛ
©instagram.com/npatrick19/ Второй номер драфта НХЛ завершил карьеру в 25 лет
16 декабря, 21:58
НХЛ
©insidethegames.biz НХЛ предложила перенести хоккейный турнир Олимпиады-2026 из Италии в Северную Америку
11 декабря, 09:02
НХЛ
©Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports Овечкин повторил свой антирекорд в НХЛ
24 ноября, 08:00
НХЛ
©ХК "Металлург" "Войдет в историю". Никиту Михайлиса сравнили со звездой НХЛ
14 июня 2023, 09:39
НХЛ
©twitter.com/NHL Определился обладатель Кубка Стэнли
2 июня 2023, 14:13
НХЛ
©Larry Flynt's Hustler Club Стрип-клуб нашел интересный способ мотивировать хоккеистов перед финалом Кубка Стэнли
1 июня 2023, 13:41
НХЛ
©ХК "Барыс" Хоккеист сборной Казахстана "заинтересовал" НХЛ после ЧМ-2023
30 мая 2023, 10:26
НХЛ
©НХЛ  Определились финалисты Кубка Стэнли
24 марта 2023, 20:40
НХЛ
©instagram.com/anton_khudobin31official Хоккеист из Казахстана установил новый рекорд для России в НХЛ
18 марта 2023, 14:15
НХЛ
©instagram.com/aleksandrovechkinofficial Овечкин чудовищным по силе броском снес вратарю шлем
3 марта 2023, 16:35
НХЛ
©nhl.com Вратаря из Казахстана обменяли на двух игроков в НХЛ
18 февраля 2023, 12:42
НХЛ
©Кадр из видео В матче НХЛ предотвратили схватку двух голкиперов. Зато подрались другие (Видео)
23 января 2023, 13:43
НХЛ
©nhl.com Овечкина обошли в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
29 декабря 2022, 23:00
НХЛ
©Кадр из видео Тренер клуба НХЛ накричал во время матча на 25 тысяч долларов
21 декабря 2022, 12:58
НХЛ
©ХК "Каролина" Российский хоккеист приблизился к достижению легендарного казахстанского голкипера в НХЛ
2 декабря 2022, 11:50
НХЛ
©Кадр из видео Чудовищную ошибку допустил вратарь в матче НХЛ (Видео)
5 ноября 2022, 18:17
НХЛ
©texasstars.com Родившийся в Казахстане вратарь совершил эффектный сэйв
31 октября 2022, 08:16
НХЛ
©ХК "Техас" Вратаря из Казахстана заменили после четвертой шайбы в АХЛ
20 октября 2022, 19:35
НХЛ
©Кадр из видео В матче НХЛ случилось спасение года
20 октября 2022, 17:20
НХЛ
©Кадр из видео Канадский хоккеист обратился к российскому форварду с неожиданной просьбой перед матчем НХЛ
16 октября 2022, 07:59
НХЛ
©instagram.com/aleksandrovechkinofficial Первый гол Овечкина в новом сезоне НХЛ отменили
5 октября 2022, 13:37
НХЛ
©NHL.com Овечкин рассказал о главных целях перед стартом нового сезона НХЛ
30 сентября 2022, 15:55
НХЛ
©Кадр из видео Нападающий клуба НХЛ ударил судью кулаком во время матча
28 сентября 2022, 13:31
НХЛ
©shaiba.kz Казахстанский нападающий "сыграл" за клуб НХЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus