Казахстанский вратарь Данай Шайиков был выбран клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на драфте-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во второй день процедуры выбора игроков 19-летний голкипер был задрафтован в третьем раунде под общим 67-м номером.

Шайиков является воспитанником алматинской хоккейной школы. Минувший сезон он провел в составе клуба "Гатино Олимпикс", выступающего в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

В 2024 году Шайиков защищал цвета юниорской сборной Казахстана на Кубке Президентского спортивного клуба в Беларсу, где принял участие в двух матчах. Как сообщает Шайба.kz, после этого турнира хоккеист отказался от казахстанского гражданства.

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