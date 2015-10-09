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НХЛ
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Экс-вратарь сборной Казахстана выбран на драфте НХЛ

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Экс-вратарь сборной Казахстана выбран на драфте НХЛ Данай Шайиков. Фото: ig/shaiikov__49©

Казахстанский вратарь Данай Шайиков был выбран клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на драфте-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский вратарь Данай Шайиков был выбран клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на драфте-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во второй день процедуры выбора игроков 19-летний голкипер был задрафтован в третьем раунде под общим 67-м номером.

Шайиков является воспитанником алматинской хоккейной школы. Минувший сезон он провел в составе клуба "Гатино Олимпикс", выступающего в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). 

В 2024 году Шайиков защищал цвета юниорской сборной Казахстана на Кубке Президентского спортивного клуба в Беларсу, где принял участие в двух матчах. Как сообщает Шайба.kz, после этого турнира хоккеист отказался от казахстанского гражданства.


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