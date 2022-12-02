Чудовищную ошибку допустил вратарь в матче НХЛ (Видео)

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла на выезде "Филадельфию Флайерз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра примечательна не только победой гостей, но и чудовищной ошибкой вратаря "Филадельфии" Картера Харта, не сумевшего зафиксировать шайбу, вброшенную в его зону соперником.

После этой игры "Тампа-Бэй Лайтнинг" с 29 очками располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции, в которой "Филадельфия Флайерз" (21) находится на 14-й строчке.

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