Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

НХЛ
Сегодня 01:30
 

40-летний Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" (видео)

  Комментарии

Поделиться
40-летний Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" (видео) Александр Овечкин. Фото: instagram.com/capitals©

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным, сообщают Vesti.kz

Поделиться

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным, сообщают Vesti.kz

Новое соглашение с 40-летним капитаном команды рассчитано на один сезон.

По условиям договора хоккеист заработает один миллион долларов в качестве базовой зарплаты. Кроме того, ему предусмотрен бонус в размере 4,75 миллиона долларов после десяти сыгранных матчей, а также подписной бонус - 3,25 миллиона долларов. 

Овечкин остается лучшим бомбардиром-снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 929 заброшенных шайб. В сезоне-2025/2026 он провел за клуб 82 матча, в которых набрал 64 очка - 32 гола и 32 результативные передачи.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!