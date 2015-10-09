Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с 40-летним капитаном команды рассчитано на один сезон.

По условиям договора хоккеист заработает один миллион долларов в качестве базовой зарплаты. Кроме того, ему предусмотрен бонус в размере 4,75 миллиона долларов после десяти сыгранных матчей, а также подписной бонус - 3,25 миллиона долларов.

Овечкин остается лучшим бомбардиром-снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 929 заброшенных шайб. В сезоне-2025/2026 он провел за клуб 82 матча, в которых набрал 64 очка - 32 гола и 32 результативные передачи.

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