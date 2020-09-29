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Два экс-хоккеиста "Барыса" выиграли Кубок Стэнли

Один из них также стал обладателем "Конн Смайт Трофи".

Два экс-хоккеиста "Барыса" выиграли Кубок Стэнли
Виктор Хедман. Фото: Getty Images©
Новости спорта Хоккей НХЛ
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Бывшие защитники "Барыса" швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона стали обладателями Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" они одержали победу над "Даллас Старс" в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали победителями серии. 

29-летний Хедман также стал обладателем "Конн Смайт Трофи" - он признан лучшим игроком этого Кубка Стэнли, набрав 21 (10+11) очко в 24 матчах плей-офф.

Напомним, Хедман и Макдона выступали за "Барыс" в сезоне 2012/13 выступали за "Барыс", пока в НХЛ был локаут. 

 

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Метки:
Барыс в КХЛ НХЛ КХЛ Кубок Стэнли

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