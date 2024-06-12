Умер олимпийский чемпион и легенда "Лос-Анджелес Лейкерс"

В США в возрасте 86 лет скончался Олимпийский чемпион 1960 года в составе американской сборной Джерри Уэст, сообщают Vesti.kz.

Причины смерти легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" не уточняются.

Уэст всю свою карьеру с 1960 по 1974 год выступал за клуб из Лос-Анджелеса. Один раз он становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

С 1976 по 1979 год Уэст тренировал "Лейкерс", а в 1982 году он перешел на должность генерального менеджера клуба и проработал на ней до 2000 года.

За этот время "Лейкерс" пять раз становились чемпионами НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988).