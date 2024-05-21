Коллекционную карточку Джордана продали за рекордные 400 миллионов

Коллекционная карточка бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана продана на аукционе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Bleacher Report.

Лот ушел с молотка за 925 тысяч долларов (410 миллионов тенге). Эта продажа карточки стала рекордной за все время.

Сделка оформлена в частном порядке, ее сумма превысила 840 тысяч долларов, которая была заплачена в июле 2021 года за карточку Джордана-новичка из серии Jordan Fleer 1986 года.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

По данным Forbes, его состояние оценивается в более чем миллиард долларов. Спортивные реликвии, связанные с Джорданом, взлетели в цене после выхода документального сериала "Последний танец" в 2020 году. Джордан завершил карьеру в 2003 году.