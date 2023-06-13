"Денвер Наггетс" впервые в истории стал чемпионом НБА

"Денвер Наггетс" стал победителем финальной серии НБА против "Майами Хит", сообщают Vesti.kz.

Пятый матч состоялся в Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 94:89. Самым результативным в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл - 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Денвера".

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