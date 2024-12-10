В сборной Казахстана по футзалу приняли решение по лучшему бомбардиру ЧМ-2024

Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб покинул расположение команды перед матчами отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Причиной этому послужила травма игрок "Кайрата". Его заменит игрок "Аята" Ерсултан Сагындыков.

Напомним, сборная Казахстана 8 декабря начала сбор в Астане. 13 декабря подопечные Рикардо Кака сыграют на выезде с Албанией. А 18-го примут в Алматы команду Армении.

Добавим, что Кнауб является лучшим бомбардиром ЧМ-2024 в составе сборной Казахстана. На турнире в Узбекистане Кнауб забил пять голов, отличившись пента-триком в матче группового этапа с Новой Зеландией (10:0).