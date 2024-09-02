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Сборная Казахстана
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Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане

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Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане ©instagram.com/futsal_ua/

Сборная Украины по футзалу прибыла в Алматы перед чемпионатом мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Украины по футзалу прибыла в Алматы перед чемпионатом мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

"Сборная Украины прибыла в Казахстан!

Наша национальная команда продолжает проводить подготовку к чемпионату мира! Теперь продолжим готовиться в Казахстане. Отметим, что эта страна имеет схожий климат и одинаковое время с Узбекистаном, в котором пройдет мундиаль.

14 сентября - старт чемпионата мира! 15 сентября мы сыграем первый поединок группового этапа против Аргентины!" - пишет пресс-служба Ассоциации футзала Украины.


Команда Украины уже провела тренировку на базе футзального "Кайрата".


Напомним, чемпионат мира в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября.

Команда Украины представлена в группе C вместе с командами Аргентины, Афганистана и Анголы.

Сборная Казахстана на чемпионате мира в Узбекистане сыграет в квартете D с командами Испании, Новой Зеландии и Ливии.

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