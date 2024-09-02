Сборная Украины прибыла в Казахстан перед ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане

Сборная Украины по футзалу прибыла в Алматы перед чемпионатом мира в Узбекистане, сообщают Vesti.kz.

"Сборная Украины прибыла в Казахстан!

Наша национальная команда продолжает проводить подготовку к чемпионату мира! Теперь продолжим готовиться в Казахстане. Отметим, что эта страна имеет схожий климат и одинаковое время с Узбекистаном, в котором пройдет мундиаль.

14 сентября - старт чемпионата мира! 15 сентября мы сыграем первый поединок группового этапа против Аргентины!" - пишет пресс-служба Ассоциации футзала Украины.