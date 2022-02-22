Сборная Казахстана натурализует топового бразильца? Он зажигает в Лиге чемпионов

Дедезиньо - одна из главных ударных сил футзального клуба "Семей" и самый результативный игрок чемпионата Казахстана последних лет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько вероятна натурализация 26-летнего бразильца и нужен ли он сборной Казахстана по футзалу.

С каждым годом амбиции "Семея" по всем направлениям растут, но с точки зрения состава Дедезиньо - стабильная составляющая этого проекта и столь же важный игрок, как, допустим, Чингиз Есенаманов, который также пришел в команду в момент ее основания.

У сверхатлетичного бразильца не только впечатляющие физические данные, но и просто фантастическая статистика. В сезоне 2023/24 на его счету 48 голов в 45 матчах, в сезоне 2024/25 - 51 гол в 44 матчах, нынешняя кампания 2025/26 - 14 голов в 14 матчах.

Да, это результативность в чемпионате Казахстана, но если вы подумали, что Дедезиньо лишь локальный герой, то нет. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов у него десять голов в шести матчах, в нынешней еврокубковой кампании - четыре гола в четырех матчах. Это просто настоящая голевая машина, которую крайне сложно остановить.

Дедезиньо проводит третий год в Казахстане и уже сейчас заговорили о его возможной натурализации. В частности, лидер "Семея" Чингиз Есенаманов в интервью Vesti.kz рассказал, что уже обсуждал с бразильцем эту тему:

"По поводу игроков "Семея" я интересовался: Дедезиньо, защитник Кайо уже тут три года, они топовые бразильцы и они хотят играть за сборную Казахстана. И еще посмотрите, всем перечисленным плюс-минус 25 лет, то есть они все на пике, отличный возраст", - заявил Чингиз.

Да, опять же, в среде болельщиков есть скепсис относительно натурализации, но если сам Дедезиньо пожелает играть за сборную Казахстана, почему бы не воспользоваться этой опцией.

Кто-то может сказать, что у нас достаточное количество "столбов" - есть Даурен Турсагулов, Азат Валиулин и Альберт Акбаликов. Но на стабильно высоком уровне проявляет себя лишь Турсагулов, в то время как у Азата и Альберта периодически случают спады.

Опять же, тут важно обратить внимание на слова Есенаманова, который не просто так акцентирует внимание на этих игроках, поскольку Дедезиньо и тот же Кайо Торрес отлично адаптировались в Казахстане и в плане человеческих качеств также выглядят игроками, способными быстро стать своими в сборной.

На сегодня опыт сборной Казахстана по футзалу с натурализацией выглядит идеальным, каждый из бразильцев заигранных за нашу команду принес ощутимую пользу и Дедезиньо вполне может войти в это число.

