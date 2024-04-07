Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Комментарии

Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матч с Узбекистаном

Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матч с Узбекистаном
©КФФ

Сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня 7 апреля в Таразе и начнется в 19:00.

Состав сборной Казахстана: Игита (к) - Абдулманапулы, Эдсон, Валиуллин, Кнауб.

Напомним, что 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана - 3:2.

Отметим, что сборная Казахстана осенью 2024 года сыграет на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Узбекистан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:49
Сборная Казахстана
©КФФ Сенсацией закончился матч Казахстан - Узбекистан перед ЧМ-2024 по футзалу
Сегодня , 18:46
Сборная Казахстана
©КФФ Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матч с Узбекистаном
8 января, 20:23
Сборная Казахстана
©КФФ "Кайрат" объявил о переходе призера чемпионата Европы
1 января, 16:48
Сборная Казахстана
©instagram.com/angelina_lukas1997 Обращение Головкина и пожелание Лукас. Как казахстанские спортсмены поздравляли с Новым годом в соцсетях
29 декабря, 17:42
Сборная Казахстана
©КФФ Европейский клуб объявил о трансфере игрока сборной Казахстана
27 декабря, 23:55
Сборная Казахстана
©КФФ Голкипер сборной Казахстана номинирован на звание лучшего вратаря мира
25 декабря, 18:19
Сборная Казахстана
©КФФ Сборная Казахстана по футзалу попала в топ-4 по версии УЕФА после выхода на ЧМ-2024
24 декабря, 14:22
Сборная Казахстана
©КФФ Определились лучшие ассистенты сборной Казахстана в отборе ЧМ-2024 по футзалу
23 декабря, 17:32
Сборная Казахстана
©КФФ Сборная Казахстана по футзалу узнала место в мировом рейтинге после выхода на ЧМ-2024
22 декабря, 17:05
Сборная Казахстана
©КФФ Всего один голос определил лучшего игрока матча Румыния - Казахстан
21 декабря, 20:43
Сборная Казахстана
©КФФ Сборная Казахстана проведет два матча перед ЧМ-2024 по футзалу
21 декабря, 00:38
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team_futsal/ Казахстан обыграл Румынию в матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу
20 декабря, 22:18
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team_futsal/ Казахстан объявил состав на матч отбора на ЧМ-2024 по футзалу
17 декабря, 18:30
Сборная Казахстана
©КФФ Лидеры сборной Казахстана по футзалу пропустят матч квалификации ЧМ
15 декабря, 21:11
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team Назван лучший игрок матча сборных Казахстана и Нидерландов за выход на ЧМ-2024 по футзалу
14 декабря, 22:03
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team Казахстан обыграл Нидерланды и вышел в финальную стадию ЧМ-2024 по футзалу
14 декабря, 19:47
Сборная Казахстана
©КФФ Казахстан огласил состав на матч отбора ЧМ-2024 по футзалу с Нидерландами
13 декабря, 15:00
Сборная Казахстана
©КФФ Казахстан понес потери перед матчами отбора ЧМ-2024 по футзалу
12 декабря, 21:32
Сборная Казахстана
©frf.ro УЕФА наказал соперника сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024
7 декабря, 18:23
Сборная Казахстана
©КФФ Казахстан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2024 по футзалу
7 декабря, 17:48
Сборная Казахстана
©КФФ Федерация сделала заявление по матчу сборных Казахстана и Нидерландов
2 ноября, 14:22
Сборная Казахстана
©АФК "Кайрат" Уйдет из "Кайрата"? Игита интересен европейским и азиатским клубам
13 октября, 17:31
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team_futsal Назван лучший игрок сборной Казахстана после камбэка в матче отбора ЧМ-2024
13 октября, 16:26
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team_futsal Сборную Казахстана хотят оставить без ЧМ-2024 по футзалу
12 октября, 08:14
Сборная Казахстана
©instagram.com/douglasjr14 Лидер сборной Казахстана сделал эмоциональное заявление после камбэка в отборе ЧМ-2024
11 октября, 22:36
Сборная Казахстана
©КФФ Видеообзор камбэка сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2024 по футзалу
11 октября, 21:31
Сборная Казахстана
©КФФ Казахстан отыгрался с 0:2 и выиграл четвертый матч в отборе ЧМ-2024 по футзалу
11 октября, 19:22
Сборная Казахстана
©КФФ Казахстан назвал состав на матч отбора ЧМ-2024 по футзалу
11 октября, 14:47
Сборная Казахстана
©instagram.com/kff_team_futsal Казахстану преподнесли подарок перед матчем отбора ЧМ-2024 по футзалу
11 октября, 13:41
Сборная Казахстана
©instagram.com/douglasjr14 Лидер сборной Казахстана сделал заявление перед матчем отбора ЧМ-2024 по футзалу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus