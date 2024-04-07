Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матч с Узбекистаном

Сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
Игра пройдет сегодня 7 апреля в Таразе и начнется в 19:00.
Состав сборной Казахстана: Игита (к) - Абдулманапулы, Эдсон, Валиуллин, Кнауб.
Напомним, что 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана - 3:2.
Отметим, что сборная Казахстана осенью 2024 года сыграет на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане.
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