"Нужно будет натурализовать". Кака высказался о замене Игиты в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вопрос о потенциалом сменщике Игиты в ближайшие годы.

"Кроме Игиты у нас нет стабильного вратаря. За пять лет я уже по второму кругу смотрю вратарей и нет ни одного, кто бы пришел и сказал: "Это мое место". Это проблема системная. Ситуация в подготовке может стала чуть лучше, потому что в клубах появились тренеры по вратарям, но пять лет назад такой тренер был только в "Кайрате".

Что делать? Думаю, что после Игиты нужно будет натурализовать игрока, дабы поддержать нынешний уровень, пока не вырастут другие вратари. Деннис из "Кайрата"? Пока об этом рано говорить. Надо сказать, что в Казахстане лучшая селекция в мире с точки зрения натурализации. Лучшая в мире! Ни одной ошибки не допустили, все игроки входят в топ-20 в мире.

Поэтому делать ставку на натурализацию Денниса еще очень рано. Пока играет Игита. Натурализация сложный процесс", - заявил бразильский специалист.

В ближайшее время на YouTube-канале Vesti.kz выйдет развернутое интервью с Кака, в котором он откровенно расскажет, почему и когда решил покинуть "Кайрат", как изменится его роль в сборной Казахстана, возглавит ли он европейский клуб и в чем главные проблемы казахстанского футзала.

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