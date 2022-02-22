Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Казахстана
Три мяча и отменный гол: завершился первый тайм матча Казахстан - Италия

Сборная Казахстана по футзалу ведет у Италии по итогам первого тайма ответного стыкового матча отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Во встреча в Астане счет 2:1 в пользу хозяев паркета.

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024/26   •   Казахстан, Астана   •   Стыковые матчи, мужчины
Сегодня 19:30   •   идёт
Казахстан
Казахстан
2:1
Италия
Италия
