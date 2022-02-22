Три мяча и отменный гол: завершился первый тайм матча Казахстан - Италия

Сборная Казахстана по футзалу ведет у Италии по итогам первого тайма ответного стыкового матча отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.
Во встреча в Астане счет 2:1 в пользу хозяев паркета.
Поделиться
Сборная Казахстана по футзалу ведет у Италии по итогам первого тайма ответного стыкового матча отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу ведет у Италии по итогам первого тайма ответного стыкового матча отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.
Во встреча в Астане счет 2:1 в пользу хозяев паркета.
Реклама