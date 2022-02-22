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Сборная Казахстана
Вчера 17:15
 

Казахстан узнал соперников в отборе на ЧМ-2028 по футзалу: обе сборные из топ-35

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Казахстан узнал соперников в отборе на ЧМ-2028 по футзалу: обе сборные из топ-35 ©КФФ

Стали известны соперники сборной Казахстана по отборочному турниру ЧМ-2028 по футзалу, сообщают Vesti.kz.

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Стали известны соперники сборной Казахстана по отборочному турниру ЧМ-2028 по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Жеребьёвка квалификации состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В основном раунде за путёвки на мундиаль поборются 36 национальных команд, которые были распределены на 12 групп по три сборные.

По итогам жеребьёвки казахстанцы оказались в группе 6, где сразятся со сборными Беларуси и Албании. Сборная Беларуси находится на 15-м месте в рейтинге УЕФА, а Албания - на 35-м. Сборная Казахстана заничает четвертое место.

Команды проведут матчи дома и на выезде.

Игры основного этапа квалификации запланированы на октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года, а также на февраль и начало марта 2027 года.

На следующую стадию напрямую пробьются победители всех 12 групп и четыре лучшие сборные среди команд, занявших вторые места. Остальным восьми обладателям вторых строчек предстоит продолжить борьбу в плей-офф, где будут разыграны оставшиеся путёвки в элитный раунд.

Состав групп:

  • Группа 1: Армения, Венгрия, Швеция
  • Группа 2: Франция, Молдова, Черногория
  • Группа 3: Хорватия, Германия, Литва
  • Группа 4: Испания, Финляндия, Северная Македония
  • Группа 5: Польша, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
  • Группа 6: Казахстан, Беларусь, Албания
  • Группа 7: Португалия, Румыния, Дания
  • Группа 8: Нидерланды, Сербия, Андорра
  • Группа 9: Украина, Словакия, Эстония
  • Группа 10: Италия, Грузия, Косово
  • Группа 11: Словения, Бельгия, Норвегия
  • Группа 12: Чехия, Азербайджан, Латвия

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