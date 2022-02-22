Казахстан открыл счет в матче с Италией в отборе на Евро-2026

Сборная Казахстана вышла вперед в ответном стыковом матче против Италии в отборе на Евро-2026 по футзалу, сообщают Vesti.kz.

На третьей минуте (2'42") отличился Даурен Турсагулов, поразивший ворота Юрия Беллобуонно.

Напомним, встреча проходит в Астане. Первая игра команд состоялась 18 сентября в Фазано (Италия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Добавим, что этого результата недостаточно Казахстану для выхода на чемпионат Европы.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2026

Сборной Казахстана необходимо победить у Италии с разницей в два мяча в ответной игре.

В случае победы Казахстана в основное время со счётом 2:1, игра перейдет в овер-таймы, а если и там счёт не изменится, состоится серия пенальти.