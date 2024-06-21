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Казахстан хочет провести Евро-2025 по футзалу: подробности

Казахстан хочет провести Евро-2025 по футзалу: подробности
©КФФ

Казахстан подал заявку на проведение Евро-2025 по футзалу среди юниоров до 19 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Заявка была подана Казахстанской федерацией футбола совместно с Казахстанской Ассоциацией футзала.

Решение о стране, принимающей чемпионат Европы, будет принято в сентябре 2024 года на заседании Исполкома УЕФА.

В случае победы заявки Казахстана турнир пройдет в Астане, а юношеская сборная Казахстана автоматически станет участником финального этапа чемпионата Европы.

Отметим, что действующими чемпионами Европы среди юниоров являются португальцы, выигравшие в финале турнира 2023 года у испанцев, который принимала Хорватия.

Ранее дважды триумфатором континентального первенства в этой возрастной категории становились испанцы.

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Метки:
Казахстанский футзал Казахстан Сборная РК по футзалу

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