Казахстан хочет провести Евро-2025 по футзалу: подробности

Казахстан подал заявку на проведение Евро-2025 по футзалу среди юниоров до 19 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Заявка была подана Казахстанской федерацией футбола совместно с Казахстанской Ассоциацией футзала.
Решение о стране, принимающей чемпионат Европы, будет принято в сентябре 2024 года на заседании Исполкома УЕФА.
В случае победы заявки Казахстана турнир пройдет в Астане, а юношеская сборная Казахстана автоматически станет участником финального этапа чемпионата Европы.
Отметим, что действующими чемпионами Европы среди юниоров являются португальцы, выигравшие в финале турнира 2023 года у испанцев, который принимала Хорватия.
Ранее дважды триумфатором континентального первенства в этой возрастной категории становились испанцы.
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