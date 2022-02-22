Кака рассказал, как Казахстану обыграть Италию в битве за Евро

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал первый стыковой матч за выход на Евро-2026 против сборной Италии и поделился ожиданиями перед ответной встрече, сообщают Vesti.kz.

В первом матче, который прошел в Фасано (Италия) хозяева победили со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

"Мы не выиграли, но возвращаемся домой "живыми", потому что играть ещё 40 минут, счёт 2:1. Поэтому думаю, что сейчас нам надо делать выводы из этого матча - что получилось, над чем надо продолжать работать, и что можно ещё улучшить, чтобы наконец добиться того результата, которого мы хотим.

Что касается выполнения установок на игру - я сегодня ребятам сказал, что для хорошего результата надо минимум 70-80 процентов от того, что мы сегодня показали. И это было. Не хватило нюансов, реализация нас подвела немного. Но так бывает. Надеюсь, что в следующем матче мы также продолжим играть так же дисциплинированно и организованно в обороне и в атаке и добавим ещё реализации.

Надеюсь, что в ответном матче будет поддержка болельщиков и полный зал. Для нас это будет поддержка, а для соперника - давление. И мы должны понимать, что для нас эта поддержка не должна перейти в давление.

Это уже наша психологическая работа. Что касается Лео, Дугласа и Биржана (Оразова) - они вернутся, но это не гарантия, что мы выиграем. Ребята должны играть ещё лучше, чем они играли здесь. Биржан, Лео и Дуглас должны прийти и действительно оказать нам помощь и показать свою лучшую игру. Чтобы мы в общем стали сильнее. Но это не гарантия.

Никто из нас не думает, что Биржан, Лео и Дуглас придут, и мы спокойно выиграем. Все понимают, что нашей целью не было проиграть с минимальным счётом. Наша цель - выиграть это противостояние, - сказал специалист после игры.

Отметим, что ответная игра пройдет 23 сентября в Астане.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.