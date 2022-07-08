Игита высказался о соперниках Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита высказался об итогах жеребьевки основного раунда квалификации ЧМ-2024, сообщает пресс-служба КФФ.

Казахстанская команда попала в группу 5, куда также вошли Словения и Черногория. С каждым соперником предстоит сыграть дома и в гостях.

"Мы попали в довольно сложную группу. Словения всегда была сильной сборной. Так было на отборе к ЧМ-2016, ЧМ-2021, затем на чемпионате Европы-2022 в Нидерландах. Я могу сказать, что никогда не проигрывал, но и выигрывал тоже не всегда – одна победа, две ничьи. Очень неудобный соперник для нас и надо быть внимательнее с этой командой. Сейчас появилось новое поколение игроков, это тоже важно учитывать.

С Черногорией мы никогда не встречались. Они играют в футзал, похожий на сербский и боснийский. Очень много хороших игроков в этой стране. Ничего конкретного не могу сказать про их сборную, потому что мало видел, как они играют. Необходимо сконцентрироваться, чтобы не допустить ошибки. Нельзя расслабляться с такими соперниками, потому что они могут преподнести сюрприз. Нужно серьезно подходить к каждой игре. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться", – сказал Игита.

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