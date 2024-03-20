"Зайнутдинова никогда не видел". Легенда "Кайрата" - о потерях и давлении на Казахстан в матче с Грецией

Легендарный нападающий "Кайрата" Евстафий Пехлеваниди в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о предстоящем матче сборной Казахстана с Грецией, оценил удар Асхата Тагыбергена и отметил выступление команды Магомеда Адиева в отборочном цикле ЧЕ-2024.

- Евстафий Алкивиадович, каковы ваши предчувствия перед игрой Греция - Казахстан?

- Прогнозы не хочу давать. Толку от того, что я скажу? Завтра игра покажет все.

- Кого вы бы могли выделить в составе сборной Казахстана?

- Исламхана нет, Алип не будет играть, Зайнутдинова я никогда не видел. Есть команда и то, что они сделали - это уже много. Когда вы последний раз видели в Астане 30 тысяч на стадионе? Никогда. А сейчас 30 тысяч собираются и еще билеты ищут. Подумайте над этим, чтобы в Казахстане проснулись руководители и серьезно занялись футболом. Потенциал есть, страна богатая, детей много.

- Прошлогодние игры сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2024 вам удалось посмотреть?

- Смотрел матч с Данией, немного фортуна помогла, но ребята поверили в себя, а теперь еще поверило и государство, болельщики!

- В советское время всегда отмечали, что у вас был невероятно сильный удар. Есть ли ныне в Казахстане или в мире игрок, который обладает таким же ударом?

- Это не я должен говорить. Есть конечно, Роберто Карлос тот же. Тогда не было датчиков силы удара, но спросите у Дасаева, Убыкина, Ордабаева. Вратари говорили тогда своим игрокам: "Вставайте в стенку", а им отвечали: "Сам становись". Первый удар я бил в "стенку", чтобы на второй удар уже никого не было. Сейчас уже по-другому играют, из-за штрафной не бьют, стараются закатить.

Но вот, например, тот же удар Тагыбергена с Данией - он доказывает, что для гола нужно бить по воротам, а не катать его.

- Говорят, что болельщики сборной Греции могут дать преимущество их команде в игре с Казахстаном.

- Да, это 12-й игрок. Завтра будет очень серьезное давление. Поэтому в плане атмосферы - да, сборной Казахстана будет трудно.

- Следите ли вы за "Кайратом"?

- Конечно, это же мой родной клуб. За "Кайратом" слежу, знаю, что у клуба 70-летие. Но не знаю, будет ли это отмечаться и пригласят ли меня.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.