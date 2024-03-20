Зайнутдинов заинтриговал заявлением на матч с Грецией за Евро-2024

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов поделился своими ощущениями перед матчем с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

- Бахтиер, готов ли ты завтра сыграть на позиции Алипа?

- Не хочу раскрывать все карты, завтра увидите.

- Есть ли тот, кого ты мог бы выделить в составе сборной Греции?

- Не могу сказать, что у Греции мало звезд, есть игроки из топ-5 чемпионатов. Тот же Бакасетас играл в Турции, сейчас вернулся в Грецию - очень хороший игрок. У них сильная команда, крепкая, мы их уважаем, но не боимся.

- В Турции ты знаешь что такое давление трибун, а готовы ли другие игроки нашей сборной к давлению, которое предстоит завтра ощутить?

- Мы чувствуем поддержку всего Казахстана. Я думаю это не будет проблемой. Мы видим ажиотаж вокруг этой игры, много сообщений приходит от казахов. Мы уверены в своих силах.

- На пресс-конференцию приходили люди, которые как правило оставались на скамейке запасных в матчах (вопрос адресовался Адиеву).

- Уже начинаю волноваться (улыбается).

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.