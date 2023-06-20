Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро

Один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов заявил, что готов пойти на изменения в своем имидже, если команда квалифицируется на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Мы все верим, что выход на Евро возможен, такого никогда не было в истории, очень хотим войти в историю. Что сделаю, если выйдем на Евро? Могу налысо побриться!", - отметил Бахтиер.
Напомним, команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с "зелено-белой армией" получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана - 1:0.
По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.
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