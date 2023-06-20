Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро

Один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов заявил, что готов пойти на изменения в своем имидже, если команда квалифицируется на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы все верим, что выход на Евро возможен, такого никогда не было в истории, очень хотим войти в историю. Что сделаю, если выйдем на Евро? Могу налысо побриться!", - отметил Бахтиер.

Напомним, команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с "зелено-белой армией" получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана - 1:0.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче