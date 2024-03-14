Зайнутдинов показал силу удара и оконфузился: видео

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов попал в курьезную ситуацию, передают Vesti.kz.

Хавбек поучаствовал в челлендже популярного блогера, в котором они соревновались на силу удара.

Правда, Зайнутдинов справился с задачей не с первого раза. Первый удар футболист смазал, а второй уже не засчитал компьютер.

Однако с третьей попытки Бахтиер поразил ворота, отправив мяч со скоростью 106,3 километра в час.

Добавим, что 21 марта сборная Казахстана сыграет в Афиназх с командой Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.