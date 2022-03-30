Зайнутдинов - лидер, Шацкий - джокер! Как сборная Казахстана едва не провалилась на дно европейского футбола

Сборная Казахстана обыграла в послематчевой серии пенальти команду Молдовы и сохранила место в дивизионе С Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных впечатлениях и подводит итоги стартовой работы нового главного тренера.

Карпович пока никак не выделяется на фоне Байсуфинова

Концептуально сборная Казахстана при Андрее Карповиче не поменялась по сравнению с периодом работы Талгата Байсуфинова. Да, было мало времени, но в то же время мы все видим, как играет "Кызыл-Жар" Карповича. То есть тактических новшеств, перехода на более атакующую, комбинационную игру не произошло. И вряд ли произойдет.

Кто-то скажет про моральный дух, отличную атмосферу в команде, но, по сути, то же самое происходило и при Талгате Маруановиче - как тренер-мотиватор он, возможно, даже сильнее Карповича.

То есть пока не очень понятно, ради чего произошла тренерская перестановка. Нет сомнений, что примерно тот же уровень самоотдачи и схожий рисунок игры против Молдовы был бы и при Байсуфинове. Сейчас за Андрея Владимировича говорит лишь итоговый результат, но он был добыт примерно с таким же уровнем фарта, как это было у предыдущего тренера в матчах с Украиной и Боснией. Но сыграть вничью с четвертьфиналистом Евро и с командой со 180-го места рейтинга ФИФА - это немного разные вещи.

Сейчас есть ослепляющий эффект от результата, эйфория. Но надо понимать, что даже во втором матче мы снова не были лучше Молдовы, а по статистике и вовсе проиграли им по количеству ударов (13:14), атак (56:71), владению мячом (42:58) и угловых (4:10). Дважды команду спас Шацкий, а единственный стабильный и доминирующий отрезок за все противостояние мы выдали во второй части второго тайма.

Суть не в том, что надо вернуть Байсуфинова или не доверять Карповичу, глобальная задача сборной состоит в том, чтобы она развивалась. Исходя из качества и стиля игры в двух матчах с Молдовой, потенциала для значительного развития мы пока не увидели. Если федерация на данный момент рассчитывает на собственные тренерские кадры, то более высокий шанс изменить сборную был бы у другого специалиста - он сейчас работает в одном большом клубе из Москвы.

Молдова боялась Зайнутдинова, Шацкий феноменален, когда ловит кураж

Тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко выделил центральных полузащитников сборной Казахстана - Тагыбергена и Куата, но в действительности наибольший урон за 210 минут его команде нанес другой игрок - это Бахтиер Зайнутдинов.

В первой игре он придумал важнейший второй гол из совершенно неочевидной ситуации. В ответном матче полузащитник ЦСКА собрал на себе девять (!) фолов и был невероятно полезен на чужой половине поля.

Очевидно, что к Зайнутдинову было особое внимание со стороны игроков сборной Молдовы, они знали, что он опасен даже в сложных ситуациях, и поэтому ничего не придумывали и просто фолили. Показательно, что за два матча у Бахтиера практически не было возможностей для удара, но решающее результативное действие он все-таки совершил.

Доверие Карповича к Игорю Шацкому, несмотря на, мягко говоря, средний первый матч в Кишиневе, все-таки оказалось оправданным. Наш тренер явно не исключал возможную серию пенальти, а в ней представитель "Шахтера" стал настоящим асом в последние годы.

На "Астана Арене" Шацкий дважды не просто вытащил сложные мячи, но и буквально всю сборную со дна европейского футбола. Ведь, помимо ключевого пенальти в серии, Игорь совершил грандиозное спасение на последних минутах основного времени, когда потащил практически идеальный удар со штрафного от Каймакова.

Неспроста говорят, что вратари - это люди с другой планеты. Шацкий даже в касте казахстанских голкиперов выделяется своим куражным стилем игры, он явно не идеальный и не лучший в стране, но когда ловит волну, пробить его можно лишь благодаря экстраординарным действиям (например, с помощью удара через себя).

И еще одна небольшая деталь к портрету Шацкого. В одной из социальных сетей в профиле вратаря значилась фотография героя комиксов - Джокера. Вроде бы мелочь, но кажется - весьма характерный выбор.

Каиров не хуже Быстрова, зачем было вызывать молодежь?

Если фланги сборной Молдовы все 210 минут работали слаженно и качественно, то вот наши латерали сбоили, но, что самое удивительное, резервисты на этих позициях показали себя лучше, чем игроки основы.

Тимур Досмагамбетов создал голевой момент Абату Аймбетову, а также реализовал важный пенальти. Багдат Каиров, опять же, вышел продуктивно. Мы привыкли к тому, что Марат Быстров закрепил за собой место в основе, и обращаем внимание, что он выступает в РПЛ, но 54 игровых минуты в исполнении Каирова в матче против Молдовы показали, что не все так однозначно.

Выйдя на замену, защитник "Тобола" оказался гораздо продуктивнее Быстрова в атаке и не допускал очевидных просчетов в обороне. Для сравнения, Каиров совершил две успешные попытки обыгрыша в дриблинге, три кросса в штрафную и, по данным sofascore, получил чуть более высокую оценку, чем игрок "Ахмата" (6,8 у Каирова, 6,7 у Быстрова).

После назначения в сборную Андрей Карпович говорил о том, что матчи против Молдовы - это не время для экспериментов. Тем не менее он вызвал в команду двух молодых игроков - Армана Кенесеова и Абылайхана Назымханова. Да, их могли вызвать для так называемого знакомства, для того, чтобы они привыкали к повышенному уровню и давлению. Но по возрасту эти ребята могли бы помочь молодежной сборной в недавнем матче с Шотландией, однако вместо этого оба старательно болели за главную команду со скамейки.

В итоге игроки оказались без практики, не сумев помочь ни основной, ни молодежной сборной. Что лучше, тренировочный процесс с игроками основной сборной или два конкурентных матча "молодежки" против Кыргызстана и Шотландии? Увы, сейчас этот вопрос уже риторический.

Что будет дальше?

У Казахстана интересная группа в дивизионе С Лиги наций. Словакия явный фаворит, но с Азербайджаном и Беларусью играть не просто можно, а нужно, и желательно с позиции силы.

Качественно прибавить до июня - сложнейшая задача. Но все-таки хотелось бы увидеть команду с более широким функционалом. Если Карпович сохранит пост главного тренера сборной, то именно в июне его ждет испытание абсолютно иного уровня, ведь помимо того, что соперники будут разными и где-то заметно более квалифицированными (чем Молдова), так еще и календарь сложнейший - четыре игры за десять дней!

Фото: ©Vesti.kz. Турар Казангапов