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"Заявка на Евро". Есмагамбетов сделал прогноз на матчи Казахстана с Сан-Марино и Северной Ирландией

"Заявка на Евро". Есмагамбетов сделал прогноз на матчи Казахстана с Сан-Марино и Северной Ирландией
©КФФ

Известный отечественный функционер и ветеран футбола Булат Есмагамбетов оценил шансы корреспонденту Vesti.kz шансы Казахстана на отборочные матчи чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии.

16 июня наша команда отправится на выездной матч с Сан-Марино, а 19 июня будет гостить у Северной Ирландии. При этом последние уже огласили состав.

"Нашей команде предстоит непростой выезд. Игры с Сан-Марино и Северной Ирландией нужно сыграть предельно сконцентрировано. В преддверии матча с аутсайдером не должно быть шапкозакидательских настроений, ведь в футболе случается всякое. Не хотелось бы попасть на те же грабли, что и датчане. Я думаю, что в первой игре Казахстан фаворит, но второй матч с североирландцами будет еще сложнее. У них крепкий состав. Они настроены побороться за путевку на Евро. Думаю, что победа с Сан-Марино и ничья в Северной Ирландии - будет прекрасным результатом. С другой стороны, если нашим ребятам удастся набрать шесть очков, то это станет серьезной заявкой на борьбу за попадание на Евро", - отметил Есмагамбетов.

Ранее сборная Казахстана сыграла два матча. Сначала было домашнее поражение от Словении (1:2), а затем волевая победа над Данией (3:2). Набрав три очка, национальная команда располагается на третьей строчке таблицы, а Северная Ирландия на пятом (3). Между тем, Сан-Марино с нулем очков на последнем месте.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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