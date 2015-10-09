Завершился первый тайм матча Казахстан - Северная Македония

Завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J проходит в Астане.

По итогам первой половины игры гости ведут со счетом 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски.

Отметим, что в первом тайме сборная Казахстана имела ряд моментов. Но, 16-й минуте Галымжан Кенжебек угодил в штангу. Неудача также постигла Максима Самородова и Ислама Чеснокова.

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.