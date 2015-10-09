Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 20:00
 

Завершился первый тайм матча Казахстан - Северная Македония

  Комментарии (1)

Поделиться
Завершился первый тайм матча Казахстан - Северная Македония ©КФФ

Завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J проходит в Астане.

По итогам первой половины игры гости ведут со счетом 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски.

Отметим, что в первом тайме сборная Казахстана имела ряд моментов. Но, 16-й минуте Галымжан Кенжебек угодил в штангу. Неудача также постигла Максима Самородова и Ислама Чеснокова.

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:1
Северная Македония
Северная Македония
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Северная Македония
Проголосовало 503 человек

Реклама

Живи спортом!