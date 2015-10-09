Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 22:52
 

Завершился первый тайм матча Казахстан - Фареры

  Комментарии

Поделиться
Завершился первый тайм матча Казахстан - Фареры ©КФФ

Завершился первый тайм товарищеского матча Казахстан - Фарерские острова, который проходит в Пуле (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Завершился первый тайм товарищеского матча Казахстан - Фарерские острова, который проходит в Пуле (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма Фареры ведут со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Петур Кнудсен.

Сборная Казахстана вышла на матч в таком составе: Шайзада, Малый, Алип (к), Каиров, Жумат, Каримов, Жуков, Жагоров, Касабулат, Караман, Эльхан Астанов.

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести 10 матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4). 

Поединок с Фарерскими островами стал заключительным для национальной команды в 2025 году. Он проходит спустя три дня после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который завершился вничью — 1:1.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Беларусь   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Беларусь
Беларусь
0:0
Греция
Греция
Кто победит в основное время?
Беларусь

33%

Ничья

33%

Греция

33%

Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!