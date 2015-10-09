Завершился первый тайм матча Казахстан - Фареры

Завершился первый тайм товарищеского матча Казахстан - Фарерские острова, который проходит в Пуле (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма Фареры ведут со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Петур Кнудсен.

Сборная Казахстана вышла на матч в таком составе: Шайзада, Малый, Алип (к), Каиров, Жумат, Каримов, Жуков, Жагоров, Касабулат, Караман, Эльхан Астанов.

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести 10 матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).

Поединок с Фарерскими островами стал заключительным для национальной команды в 2025 году. Он проходит спустя три дня после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который завершился вничью — 1:1.